ВСУ отразили более 30 атак на Покровском и Константиновском направлениях

В течение 9 октября на фронте произошло 195 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска провели на Покровском и Константиновском направлениях, где украинские защитники продолжают сдерживать наступление. По данным Генерального штаба ВСУ, противник также нанес 61 авиационный удар, применил почти 4 тысячи дронов-камикадзе и осуществил более тысячи обстрелов.

По состоянию на 22:00 9 октября на фронте зафиксировали 195 боевых столкновений. За сутки российские войска нанесли 61 авиационный удар и сбросили 197 управляемых авиабомб. Также противник использовал 3902 дрона-камикадзе и 1138 раз обстрелял населенные пункты и позиции украинских военных.

Наиболее активно россияне действовали на Покровском и Константиновском направлениях. В то же время бои продолжались и на других участках фронта.

Ситуация на Слобожанском и Купянском направлениях

На Северо-Слобожанском направлении в течение суток произошло восемь боевых столкновений. Российские войска атаковали в районах Толстодубового, Малой Слободки, Бачевска, Дорошевки, Бунячино и Малой Рыбицы.

Украинские защитники отразили четыре атаки. Еще четыре боевых столкновения продолжались на момент подготовки сводки.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Атаки происходили вблизи Бугаевки, Избицкого, Графского, Волчанска, Варваровки и Водяного.

На Купянском направлении зафиксировали два боевых столкновения — вблизи Новоплатоновки и Колесниковки. Один бой еще продолжался вечером.

Бои на Лиманском, Славянском и Константиновском направлениях

На Лиманском направлении российские войска четыре раза пытались продвинуться в районе Новоселовки. Украинские военные отразили три попытки противника, ещё одно столкновение продолжалось на момент составления сводки.

На Славянском направлении Силы обороны отбросили российские войска вблизи Озерного.

Напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении. Здесь Генштаб зафиксировал 15 боевых столкновений в районах Константиновки, Дружковки, Новоселовки, Ильиновки и Николайполя. Три атаки на момент публикации сводки ещё продолжались.

На Покровском направлении произошло 19 атак

Одним из самых горячих участков фронта оставалось Покровское направление. В течение суток российские войска провели 19 атак в районах Вольного, Доброполья, Родинского, Белицкого, Нового Донбасса, Краснополья, Дорожного, Мирного, Васильевки, Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки. Два боевых столкновения продолжались по состоянию на 22:00. По предварительным подсчётам Генштаба, в течение суток на этом участке фронта украинские военные ликвидировали 37 российских оккупантов, ещё восьмерых ранили.

Также Силы обороны уничтожили одну единицу автомобильной техники, три единицы специальной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два укрытия российских войск.

Кроме того, украинские защитники повредили четыре единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, четыре пункта управления беспилотниками и 38 укрытий противника. По данным Генштаба, на этом направлении также уничтожили или подавили 196 беспилотников различных типов.

Какова ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении российские войска девять раз атаковали позиции украинских защитников. Бои происходили в районах Рождественки, Долинки и Широкого.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили попытку продвижения противника вблизи Приморского.

В то же время на Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях российские войска наступательных действий не проводили. По данным Генерального штаба ВСУ, на других участках фронта существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

Читай нас в