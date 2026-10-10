Ночью российские оккупанты впервые атаковали Львов с помощью реактивного дрона

Утром 10 октября российские войска атаковали западные регионы Украины с помощью беспилотников. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.



Во Львове вражеский дрон двигался в направлении города, и вскоре раздались взрывы. Почти одновременно противовоздушная оборона начала отражать атаку дронов в Ивано-Франковске.

По данным ОВА, ПВО уничтожила вражеский беспилотник вблизи Львова. Дрон утром залетел в воздушное пространство области. Предварительно, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Напомним, что в Винницкой области во время воздушной тревоги 9 октября прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области.

Вечером 9 октября в Ивано-Франковске дважды слышались взрывы во время российской атаки беспилотников. Перед этим Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА над городом.

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