ООН заявила, что повторные атаки на гражданские районы и критическую инфраструктуру углубляют гуманитарный кризис в Украине в преддверии зимы. Об этом во время брифинга в Совете Безопасности ООН сообщила директор Отдела реагирования на кризисы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джемма Коннелл, передает Anadolu Agency.

Коннелл выступила от имени заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Тома Флетчера. По ее словам, в течение предыдущих 48 часов атаки привели к новым разрушениям и гибели людей в разных регионах Украины. Она упомянула удары по жилым кварталам, общественному транспорту и объектам критической гражданской инфраструктуры.

Отключения электроэнергии и подготовка к холодам

Как отметила представительница ООН, повторные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к возвращению плановых и аварийных отключений электроэнергии, в частности в Киеве. Она подчеркнула, что подготовку к зимнему периоду нельзя откладывать до его начала.

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План реагирования ООН на зимний период с бюджетом 358 млн долларов предусматривает помощь более чем 2 млн наиболее уязвимых людей в Украине. Речь идет об обеспечении отоплением, жильем, продуктами, медицинской помощью, денежными выплатами и другой необходимой поддержкой.

Призывы к защите гражданского населения

Коннелл заявила, что финансирование должно поступать своевременно, чтобы гуманитарные организации могли заранее разместить запасы, отремонтировать жилье и системы отопления, а также помочь общинам подготовиться к морозам. В то же время, по ее словам, гуманитарная помощь не может компенсировать дальнейшее разрушение гражданской инфраструктуры.

Представительница ООН призвала Российскую Федерацию — государство-агрессора — и Украину защищать гражданское население и критическую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом. Она также подчеркнула необходимость обеспечить доставку помощи людям на прифронтовых и временно оккупированных территориях, организовывать безопасную добровольную эвакуацию при необходимости и гарантировать защиту гуманитарного персонала.

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