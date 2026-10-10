ONZ oświadczyła, że powtarzające się ataki na obszary cywilne i infrastrukturę krytyczną pogłębiają kryzys humanitarny w Ukrainie przed nadejściem zimy. Poinformowała o tym podczas briefingu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Gemma Connell, dyrektorka Wydziału Reagowania Kryzysowego Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, jak podaje Anadolu Agency.

Connell wystąpiła w imieniu zastępcy sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych i koordynatora pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych Toma Fletchera. Według niej w ciągu poprzednich 48 godzin ataki spowodowały nowe zniszczenia i śmierć ludzi w różnych regionach Ukrainy. Wspomniała o uderzeniach w dzielnice mieszkalne, transport publiczny oraz obiekty krytycznej infrastruktury cywilnej.

Przerwy w dostawach energii i przygotowania do chłodów

Jak zaznaczyła przedstawicielka ONZ, powtarzające się ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną doprowadziły do powrotu planowych i awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej, w tym w Kijowie. Podkreśliła, że przygotowań do okresu zimowego nie można odkładać do jego rozpoczęcia.

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Plan reagowania ONZ na okres zimowy, z budżetem wynoszącym 358 mln dolarów, przewiduje pomoc dla ponad 2 mln najbardziej narażonych osób w Ukrainie. Chodzi o zapewnienie ogrzewania, schronienia, żywności, opieki medycznej, świadczeń pieniężnych oraz innego niezbędnego wsparcia.

Apele o ochronę ludności cywilnej

Connell oświadczyła, że finansowanie musi napływać na czas, aby organizacje humanitarne mogły z wyprzedzeniem rozmieścić zapasy, naprawić domy i systemy ogrzewania oraz pomóc społecznościom przygotować się na mrozy. Jednocześnie, jak zaznaczyła, pomoc humanitarna nie może zrekompensować dalszego niszczenia infrastruktury cywilnej.

Przedstawicielka ONZ wezwała Federację Rosyjską — państwo-agresora — oraz Ukrainę do ochrony ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Podkreśliła również potrzebę zapewnienia dostarczania pomocy ludziom na terytoriach przyfrontowych i tymczasowo okupowanych, organizowania w razie potrzeby bezpiecznej dobrowolnej ewakuacji oraz zagwarantowania ochrony personelu humanitarnego.

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