联合国表示，在冬季来临前，对平民地区和关键基础设施的反复袭击正在加剧乌克兰的人道主义危机。联合国人道主义事务协调厅危机应对司司长杰玛·康奈尔在联合国安理会简报会上表示，据阿纳多卢通讯社报道。

康奈尔代表联合国负责 гуманитарных事务的副秘书长兼紧急救济协调员汤姆·弗莱彻发言。她表示，在此前48小时内，袭击在乌克兰不同地区造成新的破坏和人员死亡。她提到针对住宅区、公共交通和关键民用基础设施设施的打击。

停电与寒冷天气准备

这名联合国代表指出，对乌克兰能源基础设施的反复袭击导致计划性和紧急停电再次出现，基辅也包括在内。她强调，不能将冬季准备工作推迟到冬季开始时。

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联合国冬季应对计划预算为3.58亿美元，计划向乌克兰超过200万最脆弱人群提供援助，包括供暖、住所、食品、医疗援助、现金发放和其他必要支持。

呼吁保护平民

康奈尔表示，资金必须及时到位，以便人道主义组织能够预先部署物资、修复住房和供暖系统，并帮助社区为严寒做好准备。同时，她表示，人道主义援助无法弥补对民用基础设施的进一步破坏。

这名联合国代表呼吁俄罗斯联邦——侵略国——以及乌克兰依照国际人道主义法保护平民和关键基础设施。她还强调，有必要确保向前线地区和暂时被占领地区的民众运送援助，在必要时组织安全的自愿撤离，并保障人道主义工作人员的安全。

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