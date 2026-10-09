美国总统唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳将于周五在美国迈阿密与乌克兰及欧洲代表会面，讨论结束俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰战争的新想法。据法国24台报道，美方寻求形成一项共同的解决方案。

乌克兰代表团组成

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基证实将举行会谈，并表示会谈将持续两天。乌克兰代表团预计将包括总统办公室主任基里洛·布达诺夫，以及鲁斯捷姆·乌梅罗夫、谢尔盖·基斯利察和达维德·阿拉哈米亚。泽连斯基表示，欧洲代表也预计将加入谈判小组。

美国消息人士告诉法新社，威特科夫和库什纳将讨论美国谈判人员在近期与俄方和乌方接触期间开始拟定的提议。英国、法国和德国的国家安全顾问，以及北约和欧盟官员也受邀参加磋商。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全保障与战后计划

会议议题预计将包括对乌克兰的安全保障、战后经济繁荣计划以及冲突的其他方面。美国官员还表示，欧洲代表曾就冬季来临前的能源成本向华盛顿表达担忧。

会谈将在俄罗斯袭击克拉马托尔斯克的公交车之后举行。据消息来源称，该袭击造成30人死亡。此前几轮谈判未能在实现和平方面取得明显进展，因为莫斯科不同意放弃其最大化条件。

关注我们在