Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotkają się w piątek w Miami w Stanach Zjednoczonych z przedstawicielami Ukrainy i Europy, aby omówić nowe pomysły dotyczące zakończenia wojny Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie. Według France 24 strona amerykańska dąży do wypracowania wspólnej propozycji uregulowania sytuacji.

Skład ukraińskiej delegacji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził przeprowadzenie rozmów i poinformował, że potrwają one dwa dni. W skład ukraińskiej delegacji mają wejść szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, a także Rustem Umierow, Serhij Kysłycia i Dawyd Arachamija. Według Zełenskiego do grupy negocjacyjnej ma również dołączyć europejscy przedstawiciele.

Źródła w USA przekazały AFP, że Witkoff i Kushner omówią propozycje, które amerykańscy negocjatorzy zaczęli opracowywać podczas niedawnych kontaktów ze stroną rosyjską i ukraińską. Do konsultacji zaproszono również doradców ds. bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, a także urzędników NATO i Unii Europejskiej.

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Gwarancje bezpieczeństwa i plan powojenny

Wśród tematów spotkania mają znaleźć się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, plan dobrobytu gospodarczego po wojnie oraz inne aspekty konfliktu. Amerykańscy urzędnicy poinformowali również, że europejscy przedstawiciele wyrażali wobec Waszyngtonu zaniepokojenie kosztami energii przed zimą.

Rozmowy odbędą się po rosyjskim uderzeniu w autobusy w Kramatorsku, w wyniku którego, według źródła, zginęło 30 osób. Poprzednie rundy rozmów nie przyniosły odczuwalnego postępu w kierunku pokoju, ponieważ Moskwa nie zgodziła się zrezygnować ze swoich maksymalistycznych warunków.

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