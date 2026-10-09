Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał Stany Zjednoczone do rozszerzenia dostępu Ukrainy do usługi satelitarnej Starlink po uderzeniu Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na Kramatorsk. W wyniku ataku, który dotknął dwa autobusy komunikacji publicznej, zginęło co najmniej 35 osób. Poinformował o tym The Guardian.

Apel w sprawie Starlinka

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Pryłukach Zełenski oświadczył, że rozszerzony dostęp do Starlinka pomógłby Ukrainie namierzać rosyjskie wyrzutnie rakiet balistycznych. Skrytykował także Waszyngton, twierdząc, że USA wykazują niewystarczającą gotowość do pomocy Ukrainie, jednocześnie starając się rozwijać więzi gospodarcze z Rosją i pośredniczyć w wojnie.

„Otwórzcie Starlink dla Ukrainy. Otworzyliście go, kiedy reagowaliście na Iran... Powiedziałem całkiem otwarcie: dajcie go nam, pomóżcie nam bronić naszego nieba i tam dominować. Wtedy Putin zasiądzie do stołu negocjacyjnego” — powiedział prezydent.

Dane o ofiarach i negocjacje

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk oświadczył, że jest wstrząśnięty falą ataków na ludność cywilną w Ukrainie w ciągu ostatnich czterech dni, w tym uderzeniem w dwa autobusy. Według Zełenskiego w ciągu ostatnich dwóch dni w wyniku uderzeń na Ukrainę zginęło 78 osób, a kolejne 215 zostało rannych.

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Zełenski poinformował, że ukraińska delegacja uda się do USA w piątek i sobotę na rozmowy na Florydzie. Prezydent wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do zwiększenia presji sankcyjnej na Rosję i wyraził oczekiwanie, że do kontaktów dołączą europejscy partnerzy Kijowa.

Wśród uczestników rozmów Zełenski wymienił szefa swojej administracji Kyryłę Budanowa, a także Rustema Umierowa, Serhija Kysłycię i Dawyda Arachamię. Amerykańscy urzędnicy oświadczyli, że planują omówić gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, plan powojennego dobrobytu oraz inne aspekty wojny.

NATO poinformowało również o corocznych ćwiczeniach odstraszania nuklearnego we Włoszech, które potrwają od 13 do 23 października z udziałem 17 państw.

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