Президент Зеленський закликав США відкрити Starlink для України — The Guardian

Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати розширити доступ України до супутникового сервісу Starlink після удару Російської Федерації — держави-агресора — по Краматорську. Внаслідок атаки, що зачепила два громадські автобуси, загинули щонайменше 35 людей. Про це повідомляє The Guardian.

Заклик щодо Starlink

Під час спілкування з журналістами в Прилуках Зеленський заявив, що розширений доступ до Starlink допоможе Україні націлюватися на російські пускові установки балістичних ракет. Він також розкритикував Вашингтон, заявивши про недостатню готовність США допомагати Україні, водночас намагаючись розвивати економічні зв'язки з Росією та бути посередником у війні.

«Відкрийте Starlink для України. Ви відкрили його, коли реагували на Іран... Я цілком відкрито сказав: дайте його нам, допоможіть нам захистити наше небо й домінувати там. І тоді Путін сяде за стіл переговорів», — сказав президент.

Дані про жертви та переговори

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що приголомшений хвилею атак на цивільних в Україні впродовж останніх чотирьох днів, зокрема ударом по двох автобусах. За словами Зеленського, протягом останніх двох днів унаслідок ударів по Україні загинули 78 людей, ще 215 дістали поранення.

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Зеленський повідомив, що українська делегація вирушить до США у п'ятницю та суботу для переговорів у Флориді. Президент закликав президента США Дональда Трампа посилити санкційний тиск на Росію та висловив очікування, що до контактів долучаться європейські партнери Києва.

Серед учасників переговорів Зеленський назвав главу своєї адміністрації Кирила Буданова, а також Рустема Умєрова, Сергія Кислицю та Давида Арахамію. Американські посадовці заявили, що планують обговорити гарантії безпеки для України, план післявоєнного процвітання та інші аспекти війни.

Також НАТО повідомило про щорічні навчання з ядерного стримування в Італії, які триватимуть з 13 до 23 жовтня за участю 17 держав.

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