在俄罗斯联邦——侵略国——袭击克拉马托尔斯克后，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基呼吁美国扩大乌克兰对Starlink卫星服务的使用权限。这次袭击波及两辆公共汽车，造成至少35人死亡。据《卫报》报道。

关于Starlink的呼吁

泽连斯基在普里卢基与记者交流时表示，扩大对Starlink的使用权限将帮助乌克兰瞄准俄罗斯弹道导弹发射装置。他还批评华盛顿，称美国帮助乌克兰的意愿不足，同时又试图发展与俄罗斯的经济联系，并在这场战争中担任调解人。

“向乌克兰开放Starlink。你们在应对伊朗时开放了它……我非常公开地说：把它给我们，帮助我们保卫我们的天空并在那里占据主导地位。那样普京就会坐到谈判桌前。”总统说。

伤亡数据与谈判

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克表示，他对过去四天乌克兰境内针对平民的一波袭击感到震惊，其中包括对两辆公交车的袭击。泽连斯基表示，过去两天针对乌克兰的袭击已造成78人死亡、另有215人受伤。

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泽连斯基表示，乌克兰代表团将于周五和周六前往美国，在佛罗里达举行谈判。总统呼吁美国总统唐纳德·特朗普加大对俄罗斯的制裁压力，并表示期待基辅的欧洲伙伴加入相关接触。

泽连斯基列举的谈判参与者包括其办公室主任基里洛·布达诺夫，以及鲁斯泰姆·乌梅罗夫、谢尔盖·基斯利察和达维德·阿拉哈米亚。美国官员表示，他们计划讨论乌克兰的安全保障、战后繁荣计划以及战争的其他方面。

北约还宣布将在意大利举行年度核威慑演习，演习将于10月13日至23日举行，17个国家参加。

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