Президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты расширить доступ Украины к спутниковому сервису Starlink после удара Российской Федерации — государства-агрессора — по Краматорску. В результате атаки, затронувшей два общественных автобуса, погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает The Guardian.

Призыв по поводу Starlink

Во время общения с журналистами в Прилуках Зеленский заявил, что расширенный доступ к Starlink поможет Украине нацеливаться на российские пусковые установки баллистических ракет. Он также раскритиковал Вашингтон, заявив о недостаточной готовности США помогать Украине, одновременно пытаясь развивать экономические связи с Россией и быть посредником в войне.

«Откройте Starlink для Украины. Вы открыли его, когда реагировали на Иран... Я совершенно открыто сказал: дайте его нам, помогите нам защитить наше небо и доминировать там. И тогда Путин сядет за стол переговоров», — сказал президент.

Данные о жертвах и переговоры

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что потрясен волной атак на гражданских лиц в Украине за последние четыре дня, в частности ударом по двум автобусам. По словам Зеленского, за последние два дня в результате ударов по Украине погибли 78 человек, еще 215 получили ранения.

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Зеленский сообщил, что украинская делегация отправится в США в пятницу и субботу для переговоров во Флориде. Президент призвал президента США Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию и выразил ожидание, что к контактам присоединятся европейские партнеры Киева.

Среди участников переговоров Зеленский назвал главу своей администрации Кирилла Буданова, а также Рустема Умерова, Сергея Кислицу и Давида Арахамию. Американские чиновники заявили, что планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, план послевоенного процветания и другие аспекты войны.

Также НАТО сообщило о ежегодных учениях по ядерному сдерживанию в Италии, которые пройдут с 13 по 23 октября с участием 17 государств.

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