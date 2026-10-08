Matka rosyjskiej naukowczyni Darii Szypiłowej, która zmarła w szpitalu 2 października, zaprzeczyła doniesieniom, jakoby jej córka zaraziła się po upuszczeniu i rozbiciu probówki zawierającej niebezpieczny patogen. Pisze o tym „New York Post”, powołując się na słowa matki, która zasugerowała również, że rosyjscy urzędnicy „po prostu pozwolili mojej córce umrzeć”.

28-letnia Szypiłowa pracowała w Irkuckim Naukowo-Badawczym Instytucie Przeciw dżumie Syberii i Dalekiego Wschodu. Zachorowała i zmarła po tym, jak według doniesień upuściła probówkę z niebezpiecznym patogenem.

Jej matka Swietłana Szypiłowa, która również pracuje w sektorze medycznym, powiedziała rosyjskiemu wydaniu „Glubina”, że nie wierzy w tę wersję. Według niej takich probówek nie da się rozbić ani rozlać znajdującej się w nich substancji.

„Znam prawdę. Muszę odpierać głupie komentarze znajomych, którzy w to uwierzyli. Inteligentni oczywiście nie uwierzyli. Nawet nie wszyscy medycy rozumieją, że takiej probówki nie da się rozbić. Nawet jeśli rzucić nią o ścianę. Coś takiego może powiedzieć tylko laik” — powiedziała.

„Po prostu pozwolili mojej córce umrzeć” — podkreśliła Swietłana Szypiłowa.

Rosyjscy urzędnicy nadal nie ujawniają szczegółów dotyczących okoliczności, w jakich Daria Szypiłowa zaraziła się dżumą płucną, pomimo doniesień o możliwym kontakcie z patogenem w wyniku incydentu laboratoryjnego. Po jej śmierci setki osób, które miały z nią kontakt, objęto kwarantanną.

Moskwa potwierdziła jedynie, że kobieta zmarła na „zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu”. Jednocześnie eksperci stawiają pytanie, czy szczep dżumy, który doprowadził do jej śmierci, mógł zostać zmodyfikowany jako potencjalna broń biologiczna.

Były dyrektor amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób Robert Redfield powiedział stacji NewsNation, że w przypadku incydentu laboratoryjnego powinien zostać uruchomiony protokół przewidujący podanie antybiotyków. Według niego modyfikacja dżumy w taki sposób, aby nie reagowała na antybiotyki, mogłaby wyjaśniać, dlaczego leczenie nie przyniosło skutku.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja poinformowała o incydencie Światową Organizację Zdrowia i przestrzegała międzynarodowych protokołów. Jednocześnie oskarżył media o rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat tego przypadku.

Źródło: New York Post.

Rosja poinformowała Światową Organizację Zdrowia o braku zarejestrowanych przypadków wybuchu epidemii dżumy w obwodzie irkuckim.

W obwodzie irkuckim w Rosji po śmierci 28-letniej kobiety, której przypadek wiązany jest z instytutem przeciw dżumie, hospitalizowano 189 osób. Łącznie władze zidentyfikowały 197 osób, które mogły mieć kontakt ze zmarłą.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc Rosji w związku z doniesieniami o podejrzanym przypadku dżumy płucnej w Irkucku.

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