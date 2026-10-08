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Мати російської вченої Дар'ї Шипілової, яка померла в лікарні 2 жовтня, заперечила повідомлення про те, що її донька заразилася після падіння та розбиття пробірки з небезпечним збудником. Про це пише New York Post з посиланням на слова матері, яка також припустила, що російські чиновники «просто дозволили моїй доньці померти».

28-річна Шипілова працювала в Іркутському протичумному науково-дослідному інституті Сибіру та Далекого Сходу. Вона захворіла й померла після того, як, за повідомленнями, упустила пробірку з небезпечним збудником.

Її мати Світлана Шипілова, яка також працює у медичній сфері, заявила російському виданню Glubina, що не вірить цій версії. За її словами, такі пробірки неможливо розбити або пролити те, що міститься всередині.

«Я знаю правду. Мені доводиться відбиватися від дурних знайомих, які в це повірили. Розумні, звісно, не повірили. Навіть не всі медики розуміють, що розбити таку пробірку неможливо. Навіть якщо кинути її в стіну. Таке може сказати лише дилетант», — сказала вона.

«Вони просто дозволили моїй доньці померти», — наголосила Світлана Шипілова.

Російські чиновники досі не розкривають подробиць того, за яких обставин Дар'я Шипілова заразилася легеневою чумою, попри повідомлення про можливий вплив збудника внаслідок лабораторного інциденту. Після її смерті сотні людей, які контактували з нею, помістили на карантин.

Москва підтвердила лише те, що жінка померла від «пневмонії невідомого походження». Водночас експерти порушують питання, чи міг штам чуми, який спричинив її смерть, бути модифікованим як потенційна біологічна зброя.

Колишній директор Центрів з контролю та профілактики захворювань США Роберт Редфілд заявив NewsNation, що у разі лабораторного інциденту мав би діяти протокол із призначенням антибіотиків. За його словами, модифікація чуми таким чином, щоб вона не реагувала на антибіотики, могла б пояснити, чому лікування не подіяло.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рф повідомила про інцидент Всесвітню організацію охорони здоров'я та дотримувалася міжнародних протоколів. Водночас він звинуватив ЗМІ в поширенні неправдивої інформації про цей випадок.

Джерело: New York Post.

Росія поінформувала Всесвітню організацію охорони здоров'я про відсутність зареєстрованих випадків спалаху чуми в Іркутській області.

В Іркутській області Росії після смерті 28-річної жінки, яку пов’язують із протичумним інститутом, госпіталізували 189 людей. Загалом влада встановила 197 осіб, які могли контактувати з померлою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Росії на тлі повідомлень про підозрюваний випадок легеневої чуми в Іркутську.

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