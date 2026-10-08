Мать российской учёной Дарьи Шипиловой, скончавшейся в больнице 2 октября, опровергла сообщения о том, что её дочь заразилась после падения и разбития пробирки с опасным возбудителем. Об этом пишет New York Post со ссылкой на слова матери, которая также предположила, что российские чиновники «просто позволили моей дочери умереть».

28-летняя Шипилова работала в Иркутском противочумном научно-исследовательском институте Сибири и Дальнего Востока. Она заболела и скончалась после того, как, по сообщениям, уронила пробирку с опасным возбудителем.

Её мать Светлана Шипилова, которая также работает в медицинской сфере, заявила российскому изданию «Глубина», что не верит этой версии. По её словам, такие пробирки невозможно разбить или пролить то, что находится внутри.

«Я знаю правду. Мне приходится отбиваться от глупых знакомых, которые в это поверили. Умные, конечно, не поверили. Даже не все медики понимают, что разбить такую пробирку невозможно. Даже если бросить её в стену. Такое может сказать только дилетант», — сказала она.

«Они просто позволили моей дочери умереть», — подчеркнула Светлана Шипилова.

Российские чиновники до сих пор не раскрывают подробностей того, при каких обстоятельствах Дарья Шипилова заразилась легочной чумой, несмотря на сообщения о возможном воздействии возбудителя в результате лабораторного инцидента. После её смерти сотни людей, контактировавших с ней, поместили на карантин.

Москва подтвердила лишь то, что женщина умерла от «пневмонии неизвестного происхождения». В то же время эксперты задаются вопросом, мог ли штамм чумы, ставший причиной ее смерти, быть модифицирован в качестве потенциального биологического оружия.

Бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил NewsNation, что в случае лабораторного инцидента должен был бы действовать протокол с назначением антибиотиков. По его словам, модификация чумы таким образом, чтобы она не реагировала на антибиотики, могла бы объяснить, почему лечение не помогло.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ сообщила об инциденте Всемирной организации здравоохранения и соблюдала международные протоколы. В то же время он обвинил СМИ в распространении ложной информации об этом случае.

Источник: New York Post.

Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения об отсутствии зарегистрированных случаев вспышки чумы в Иркутской области.

В Иркутской области России после смерти 28-летней женщины, которую связывают с противочумным институтом, госпитализировали 189 человек. Всего власти установили 197 человек, которые могли контактировать с умершей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы помочь России на фоне сообщений о подозрительном случае легочной чумы в Иркутске.

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