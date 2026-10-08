Удар по Краматорску показывает, что такое настоящее «освобождение» по версии РФ

Российский удар по Краматорску, в результате которого погибли и пострадали более 30 человек, стал очередным поводом для разговора о последствиях российской агрессии на Донбассе. Автор заявления подчеркнул, что Россия не «освобождает» регион, как заявляет её руководство, а разрушает города и убивает мирных жителей.

Сегодняшний удар по Краматорску стал очередным примером того, как война влияет на города Донбасса. По предварительным данным, жертвами атаки стали более 30 человек. На фоне удара раздалась резкая реакция на действия России и лично Владимира Путина. Автор заявления обвинил российского президента в сознательном уничтожении Донбасса. «Сегодняшний удар по Краматорску, жертвами которого стали более 30 человек, — это еще одно доказательство того, что Путин делает с Донбассом», — говорится в заявлении.

Автор подчеркнул, что российские атаки приводят к разрушению городов и гибели людей. По его словам, последствия российской политики на Донбассе совсем не похожи на то «освобождение», о котором постоянно заявляют в Кремле. «Он убивает людей, разрушает и сжигает города», — заявил автор.

Отдельно в заявлении говорится о том, что российская риторика об «освобождении» Донбасса не соответствует тому, что происходит на самом деле. «Вот настоящее «освобождение», а не то, что они декларируют на всех площадках», — отмечается в заявлении.

Автор также назвал действия России не военной необходимостью, а сознательным уничтожением людей и территорий. «Это не военная логика. Это сознательное уничтожение людей», — говорится в тексте. В заявлении также прозвучала оценка будущего региона в случае продолжения российской агрессии. По словам автора, постоянные удары, разрушения и гибель мирных жителей фактически превращают Донбасс в пустыню. «Путин убивает Донбасс, превращая регион в пустыню», — заявил автор.

Таким образом, удар по Краматорску стал не только сообщением об очередных жертвах российской атаки, но и поводом вновь обратить внимание на последствия войны для городов Донбасса. В то же время окончательные данные о количестве погибших и пострадавших могут уточняться после завершения спасательных работ. Об этом сообщает Кирилл Буданов / Kyrylo Budanov.

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