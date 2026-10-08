Удар по Краматорську показує справжнє «звільнення» РФ

Російський удар по Краматорську, внаслідок якого загинули та постраждали понад 30 людей, став черговим приводом говорити про наслідки російської агресії на Донбасі. Автор заяви наголосив, що Росія не «звільняє» регіон, як заявляє її керівництво, а руйнує міста та вбиває мирних жителів.

Сьогоднішній удар по Краматорську став черговим прикладом того, як війна впливає на міста Донбасу. За попередніми даними, жертвами атаки стали понад 30 людей. На тлі удару пролунала різка реакція на дії Росії та особисто Володимира Путіна. Автор заяви звинуватив російського президента у свідомому знищенні Донбасу. «Сьогоднішній удар по Краматорську, жертвами якого стали понад 30 людей, — це ще один доказ того, що робить Путін із Донбасом», — йдеться у заяві.

Автор наголосив, що російські атаки призводять до руйнування міст і загибелі людей. За його словами, наслідки російської політики на Донбасі зовсім не схожі на те «звільнення», про яке постійно заявляють у Кремлі. «Він убиває людей, руйнує і спалює міста», — заявив автор.

Окремо у заяві йдеться про те, що російська риторика про «звільнення» Донбасу не відповідає тому, що відбувається насправді. «Ось справжнє «звільнення», а не те, що вони декларують на всіх майданчиках», — наголошується у заяві.

Автор також назвав дії Росії не військовою необхідністю, а свідомим знищенням людей і територій. «Це не військова логіка. Це свідоме знищення людей», — йдеться у тексті. У заяві також прозвучала оцінка майбутнього регіону в разі продовження російської агресії. За словами автора, постійні удари, руйнування та загибель мирних жителів фактично перетворюють Донбас на пустелю. «Путін вбиває Донбас, перетворюючи регіон на пустелю», — заявив автор.

Таким чином, удар по Краматорську став не лише повідомленням про чергові жертви російської атаки, а й приводом знову звернути увагу на наслідки війни для міст Донбасу. Водночас остаточні дані про кількість загиблих і постраждалих можуть уточнюватися після завершення рятувальних робіт. Про це повідомляє Кирило Буданов / Kyrylo Budanov.

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