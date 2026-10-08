Российский депутат призвал владельцев дата-центров создавать собственную ПВО

Владельцы российских дата-центров должны самостоятельно позаботиться о защите своих объектов от атак беспилотников. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев, комментируя атаку на датацентр «Яндекса» в Рязанской области.

По словам депутата, российский бизнес уже имеет возможность создавать собственные системы противовоздушной обороны для защиты объектов. Журавлев также отметил, что компаниям разрешено вооружать такие объекты.

В то же время он заявил, что на датацентрах якобы до сих пор нет достаточных средств защиты от беспилотников. «Не видно ни антидроновых сеток, ни наблюдательных постов, нет вообще никаких средств защиты», — сказал Журавлев.

Депутат утверждает, что российский бизнес должен был заранее предусмотреть возможные удары по таким объектам, поскольку места расположения датацентров не являются секретными. В то же время он признал, что уровень их защиты отличается от военных объектов.

Журавлев также призвал владельцев крупных компаний вкладывать собственные средства в безопасность критической инфраструктуры. Среди предложенных им мер — установка антидроновых сеток, организация наблюдательных патрулей и создание собственных систем ПВО.

Заявление прозвучало после инцидента в дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области. 8 октября на объекте произошел пожар, который затронул часть инфраструктуры. Компания сообщила о приостановке работы площадки и возможных перебоях в работе отдельных сервисов. Российские СМИ связали пожар с атакой беспилотника.

Об этом пишут российские СМИ.

В Рязанской области России после атаки беспилотников вспыхнул пожар в дата-центре «Яндекса».

После этого в российском сегменте интернета 8 октября около 16:00 зафиксировали масштабный сбой. Проблемы возникли в работе банков, онлайн-сервисов, мобильных операторов, сайтов магазинов и других платформ.

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