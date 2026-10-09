В Тверской области РФ подвергся нападению завод, участвующий в российской ракетной программе
В ночь на 9 октября в Тверской области России был атакован Редкиноский опытный завод. Предприятие входит в состав российского военно-промышленного комплекса и производит топливо для крылатых ракет.
Завод находится в городе Редкино, Тверской области.
«Сегодня ночью был атакован Редкинский опытный завод. В прошлый раз его атаковали в феврале 2026 года», — написали в паблике.
Известно, что предприятие производит компоненты топлива «Децилин-М» для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.
Завод является частью производственной цепочки ВПК РФ, обеспечивая ракетную и авиационную промышленность специальной химической продукцией.
Также известно, что в Белгородской области ночью 9 октября была атакована нефтебаза.
«После ночной атаки в Белгородской области горит нефтебаза к северу от Белгорода», — сообщил один из OSINT-каналов.
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