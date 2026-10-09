У Тверській області РФ атакований завод, який працює на російську ракетну програму

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У ніч на 9 жовтня в Тверській області Росії атакували Редкінський дослідний завод. Підприємство є частиною російського військово-промислового комплексу та виготовляє паливо для крилатих ракет.

Завод знаходиться в місті Редкіно, Тверській області.

«Сьогодні вночі було атаковано Рідкінський дослідний завод. Минулого разу його атакували в лютому 2026 року», — написали в пабліку.

Відомо, що підприємство виробляє компоненти палива «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу.

Завод є частиною виробничого ланцюжка ВПК РФ, забезпечуючи ракетну та авіаційну промисловість спеціальною хімічною продукцією.

Також відомо, що у Білгородській області вночі 9 жовтня була атакована нафтобаза.

«Після нічної атаки у Білгородській області горить нафтобаза на північ від Білгорода», — повідомив один із OSINT-каналів.

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