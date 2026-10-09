Украинская ПВО сбила 114 российских дронов за ночь
В ночь на 9 октября силы противовоздушной обороны Украины сбили 114 из 136 российских беспилотников, которыми РФ атаковала страну с вечера накануне. При этом на восьми объектах были зафиксированы попадания.
С 18:00 четверга, 8 октября, россияне атаковали Украину 136 ударными беспилотниками типа «Shahed» и «Гербера», а также дронами-имитаторами типа «Пародия». 93 «шахеда» оказались реактивными.
Пуски были осуществлены с направлений российских населенных пунктов Орел и Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Гвардейского (АР Крым) и Донецка.
Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 пятницы, 9 октября, противовоздушная оборона сбила/заглушила 114 российских беспилотников различных типов, среди которых — «Shahed» и «Гербера». 77 уничтоженных целей были реактивными.
На восьми участках зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника, еще на семи — падение сбитых целей (обломки).
Воздушные силы отмечают: в небе над Украиной по-прежнему фиксируется движение российских БПЛА, атака продолжается.
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