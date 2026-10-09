По состоянию на утро 9 октября российские атаки на энергетическую инфраструктуру привели к новым отключениям электроэнергии в Киеве и семи областях Украины. В нескольких регионах действуют графики отключения электроэнергии объемом до 2,5 очередей.

«Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате российских ударов — по состоянию на утро — произошли новые отключения электроэнергии в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и г. Киеве. Там, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Из-за последствий новых и предыдущих атак в некоторых областях в течение суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений объемом до 2,5 очередей. При этом в Киеве и области применяются аварийные отключения света.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 пятницы на 11,4% превышает уровень предыдущего дня. Причины изменений: сокращение объема вынужденных отключений в некоторых областях; а также облачная погода и дождь в западных областях, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций.

«Укрэнерго» призывает перенести активное потребление энергии на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00. Энергетики просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 17:00 до 22:00.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

В некоторых областях введены аварийные отключения света, — Укрэнерго.

Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по энергетике.

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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