Ночью 9 октября российские войска атаковали гипермаркет в пригороде Чернигова с помощью беспилотника типа «Герань». В результате удара на объекте вспыхнул пожар.

«Ночью враг с помощью «Герани» атаковал гипермаркет в пригороде Чернигова. На месте попадания — пожар», — сообщил Чаус.

Он также отметил, что с самого утра в Чернигове российский беспилотник попал в крышу дома.

По словам главы ОГА, 8 октября около 10 часов в результате атаки «Геранью» в селе Мрин Нежинского района были повреждены учебное заведение и общежитие.

В селе Куликовской общины «Бандероли» попали в фермерское хозяйство, в результате чего было разрушено здание, загорелась солома.

В селе Любецкой общины «Герань» попала во двор, в результате чего пострадал пожилой мужчина — у него диагностировали акубаротравму.

Об этом сообщил в Telegram начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Россия атаковала Николаевскую область, пострадали двое маленьких детей.

В Харькове российская ракета поразила производственный цех бренда женской верхней одежды Mangelo. В результате атаки, произошедшей несколько дней назад, есть погибшие и многочисленные раненые.

Напомним, три женщины пострадали в результате российского удара по пригороду Харькова.

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8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават Республики Башкортостан РФ. На территории предприятия после этого возник пожар.

Напомним, что за последние сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также были уничтожены один танк, пять боевых бронированных машин и 73 артиллерийские системы.

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