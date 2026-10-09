В Запорожье возросло число раненых после утренней атаки с применением КАБ

В Запорожье число пострадавших в результате российских атак за сутки возросло до 23 человек. Один человек погиб. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Число пострадавших в результате российских ударов по Запорожью возросло до 23 человек. За это время также погиб мужчина. «К сожалению, число пострадавших в результате вражеских атак за сутки возросло до 23 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он. Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Теперь их число увеличилось до 23.

По предварительным данным, российские войска атаковали город управляемыми авиационными бомбами (КАБами). В результате ударов повреждены гражданские объекты. Среди них — офис гуманитарной миссии «Пролиска», который был разрушен во время авиационной атаки. Информация о пострадавших обновляется. Медики продолжают оказывать помощь людям, получившим ранения в результате российских ударов. Об этом исполняющий обязанности начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин сообщил в Telegram.

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