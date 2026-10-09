Осужденных в Свердловской области заставили строить укрытия от дронов

В Свердловской области РФ осужденных привлекли к изготовлению быстровозводимых железобетонных модулей, предназначенных для защиты от беспилотников.

Конструкции производятся на территории завода, связанного с исправительным центром колонии-поселения в поселке Восточный. В региональном ГУФСИН заявляют, что привлечение заключённых к труду обеспечит их «навыками работы с тяжёлым оборудованием» и станет аргументом для рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении.

Необходимость в таких защитных сооружениях возникла на фоне регулярных ударов беспилотников по Екатеринбургу и другим районам Свердловской области, которые нанесли ущерб жилым домам и инфраструктуре региона.

Источник: ГУФСИН Свердловской области.

Владельцы российских дата-центров должны самостоятельно позаботиться о защите своих объектов от атак беспилотников. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев, комментируя атаку на дата-центр «Яндекса» в Рязанской области.

В Рязанской области России после атаки беспилотников вспыхнул пожар в дата-центре «Яндекса».

После этого в российском сегменте интернета 8 октября около 16:00 зафиксировали масштабный сбой. Проблемы возникли в работе банков, онлайн-сервисов, мобильных операторов, сайтов магазинов и других платформ.

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