В РФ планируют повысить предельный возраст службы для женщин

В России зарегистрирован законопроект, предусматривающий повышение предельного возраста военной службы для женщин с 45 до 50 лет.

Документ также предлагает увеличить предельный возраст пребывания в запасе. Для женщин-офицеров его планируют повысить с 50 до 55 лет, а для женщин с другими воинскими званиями — с 45 до 50 лет.

Авторы законопроекта объясняют эту инициативу условиями российско-украинской войны. По их словам, значительную часть личного состава медицинских подразделений составляют военнослужащие-женщины, в частности те, кто достигает предельного возраста службы.

В пояснительной записке также отмечается, что действующие возрастные ограничения не всегда позволяют военнослужащим женского пола отслужить необходимый срок для получения пенсии и других мер социальной поддержки.

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