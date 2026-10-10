Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал договоренность Соединенных Штатов и государства-агрессора России о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Он заявил, что разрешение России продавать нефтепродукты является инвестицией в войну, которую следует завершить, а не продолжать, сообщает RMF24.

Заявление Трампа о поставках

Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном разговоре с владимиром путиным. По его словам, стороны договорились, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а затем еще 1 миллион тонн.

Трамп также заявил, что в зависимости от технического состояния российских нефтеперерабатывающих заводов Москва может в ближайшее время поставить еще 3 миллиона тонн дизельного топлива.

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Реакция Украины и позиция США

Зеленский подчеркнул, что уступки путину не принесут мира или пользы цивилизованному миру. По его мнению, возможность экспортировать дизельное топливо Россия использует для продолжения террора и коварных действий. Президент Украины также заявил о необходимости реальной взаимной деэскалации в отношениях с Россией.

Посол США при ООН Майк Уолц заявил, что договоренность с Москвой не означает прекращения усилий Трампа по завершению войны России против Украины. По его словам, дефицит дизельного топлива связан с закрытием нефтеперерабатывающих заводов в Европе и украинскими ударами по российским предприятиям. Уолц также сказал, что президент США просил украинцев прекратить такие атаки.

RMF24 отмечает, что 300 тысяч тонн дизельного топлива — это меньше оцененного суточного потребления этого топлива в США, которое составляет около 400 тысяч тонн. Издание также указывает, что экспортные возможности России существенно сократились, поэтому возможность выполнения заявленных поставок остается неясной.

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