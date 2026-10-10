乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基批评美国与侵略国俄罗斯就向美国和全球市场供应柴油燃料达成的协议。他表示，允许俄罗斯销售石油产品是对战争的投资，而这场战争应当结束，而不是延续，RMF24报道。

特朗普关于供应的声明

美国总统唐纳德·特朗普称，他与弗拉基米尔·普京进行了成功的通话。据他所说，双方商定俄罗斯将立即向美国和全球市场供应超过30万吨柴油燃料，11月再供应50万吨，随后再供应100万吨。

特朗普还表示，根据俄罗斯炼油厂的技术状况，莫斯科近期可能再供应300万吨柴油燃料。

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乌克兰的反应与美国的立场

泽连斯基强调，对普京作出让步不会给文明世界带来和平或益处。在他看来，俄罗斯将利用出口柴油燃料的机会继续实施恐怖活动和阴险行动。乌克兰总统还表示，与俄罗斯的关系需要真正的相互降级。

美国驻联合国大使迈克·沃尔茨表示，与莫斯科达成的协议并不意味着特朗普将停止为结束俄罗斯针对乌克兰的战争所作的努力。据他所说，柴油燃料短缺与欧洲炼油厂关闭以及乌克兰对俄罗斯企业的打击有关。沃尔茨还称，美国总统曾要求乌克兰人停止此类袭击。

RMF24指出，30万吨柴油燃料低于美国估计的单日柴油消费量，后者约为40万吨。该媒体还指出，俄罗斯的出口能力已大幅下降，因此其能否完成所宣布的供应仍不清楚。

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