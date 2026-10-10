В Майами, США, представители США, Европы, Украины и НАТО провели переговоры по деэскалации и завершению войны Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины. О встрече сообщает Anadolu Agency со ссылкой на спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Подготовка к зиме и гарантии безопасности

По словам Уиткоффа, участники обсудили краткосрочные меры по подготовке к зиме, в частности энергетическую устойчивость и экспорт зерна. Также речь шла о гарантиях безопасности и долгосрочных договоренностях по безопасности Украины и Европы для предотвращения будущих конфликтов.

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Отдельной темой стала поддержка послевоенного восстановления Украины и ее экономического развития, включая вступление в Европейский Союз.

Дальнейшие контакты США с Россией

Уиткофф назвал обмен мнениями продуктивным и сказал, что он помог определить направления для дальнейшей проработки перед следующими контактами США с Россией. Участники также подтвердили общую приверженность продолжению дипломатических усилий ради устойчивого мира, который должен укрепить безопасность и создать возможности для долгосрочной стабильности и процветания.

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