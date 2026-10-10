W Miami w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele USA, Europy, Ukrainy i NATO przeprowadzili rozmowy dotyczące deeskalacji i zakończenia wojny Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie. O spotkaniu poinformowała Anadolu Agency, powołując się na specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa.

Przygotowania do zimy i gwarancje bezpieczeństwa

Według Witkoffa uczestnicy omówili krótkoterminowe działania przygotowujące do zimy, w tym odporność energetyczną i eksport zboża. Rozmawiano również o gwarancjach bezpieczeństwa oraz długoterminowych ustaleniach dotyczących bezpieczeństwa Ukrainy i Europy, aby zapobiegać przyszłym konfliktom.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Osobnym tematem było wsparcie powojennej odbudowy Ukrainy i jej rozwoju gospodarczego, w tym przystąpienia do Unii Europejskiej.

Dalsze kontakty USA z Rosją

Witkoff nazwał wymianę poglądów produktywną i powiedział, że pomogła ona określić kierunki dalszych prac przed kolejnymi kontaktami USA z Rosją. Uczestnicy potwierdzili również wspólne zaangażowanie w kontynuowanie wysiłków dyplomatycznych na rzecz trwałego pokoju, który ma wzmocnić bezpieczeństwo oraz stworzyć możliwości długotrwałej stabilności i dobrobytu.

Czytaj nas na