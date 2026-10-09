У рф хочуть підвищити граничний вік служби для жінок

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У росії зареєстрували законопроєкт, який передбачає підвищення граничного віку військової служби для жінок із 45 до 50 років.

Документ також пропонує збільшити граничний вік перебування в запасі. Для жінок-офіцерів його планують підвищити з 50 до 55 років, а для жінок з іншими військовими званнями — з 45 до 50 років.

Автори законопроєкту пояснюють ініціативу умовами російсько-української війни. За їхніми словами, значну частину особового складу медичних підрозділів становлять військовослужбовиці, зокрема ті, хто досягає граничного віку служби.

У пояснювальній записці також зазначається, що чинні вікові обмеження не завжди дозволяють військовослужбовицям відслужити необхідний термін для отримання пенсії та інших заходів соціальної підтримки.

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