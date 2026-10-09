Троє жінок постраждали внаслідок російського удару по передмістю Харкова

0:00 / 0:00

Вранці 9 жовтня російські війська завдали удару по передмістю Харкова. Унаслідок атаки поранення дістали троє жінок.

"Ворог атакував передмістя Харкова.Попередньо, є постраждалі. Бригади медиків уже працюють на місці. Встановлюємо всі обставини", - інформує Синєгубов.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

За даними ОВА, наразі відомо, що у передмісті Харкова зазнали поранень три жінки. Їм надається необхідна допомога.

Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Росіяни взяли під вогневий контроль дорогу із Золочева до Дергачів.

8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан РФ. На території підприємства після цього виникла пожежа.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи.





Читай нас у