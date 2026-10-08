Росіяни взяли під вогневий контроль дорогу із Золочева до Дергачів

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Російські війська майже щодня атакують FPV-дронами автомобілі на дорозі між Золочевом і Дергачами на Харківщині. За останні п’ять днів загинули п’ятеро людей, ще понад 10 отримали поранення.

Через атаки ускладнилася евакуація людей та доставка продуктів до магазинів, які продовжують працювати. Із 29 вересня перевізник також призупинив рейси за маршрутом Золочів — Харків.

За словами голови Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, особливо складна ситуація у населених пунктах поблизу Козачої Лопані. Через обстріли люди виїжджають, а частина сіл залишається без світла та газу.

Водночас російські атаки поширюються й на населені пункти, розташовані приблизно за 35 км від кордону. Зокрема, FPV-дрони вперше за час війни атакували автомайстерню в селі Довжик.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Золочівській громаді загинули понад 130 людей, майже 550 отримали поранення. Населення громади скоротилося з 28 тисяч до приблизно 16 тисяч.

Джерело: Віктор Коваленко / Укрінформ

8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан РФ. На території підприємства після цього виникла пожежа.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи.

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