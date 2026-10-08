Россияне взяли под огневой контроль дорогу из Золочева в Дергачи

Российские войска почти ежедневно атакуют с помощью FPV-дронов автомобили на дороге между Золочевом и Дергачами в Харьковской области. За последние пять дней погибли пять человек, ещё более 10 получили ранения.

Из-за атак затруднилась эвакуация людей и доставка продуктов в магазины, которые продолжают работать. С 29 сентября перевозчик также приостановил рейсы по маршруту Золочев — Харьков.

По словам главы Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, особенно сложная ситуация в населенных пунктах вблизи Казачьей Лопани. Из-за обстрелов люди уезжают, а часть сел остается без света и газа.

В то же время российские атаки распространяются и на населенные пункты, расположенные примерно в 35 км от границы. В частности, FPV-дроны впервые за время войны атаковали автомастерскую в селе Довжик.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Золочевской общине погибли более 130 человек, почти 550 получили ранения. Население общины сократилось с 28 тысяч до примерно 16 тысяч.

Источник: Виктор Коваленко / Укринформ

8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават Республики Башкортостан РФ. На территории предприятия после этого возник пожар.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также было уничтожено один танк, пять боевых бронированных машин и 73 артиллерийские системы.

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