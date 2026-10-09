Три женщины пострадали в результате российского удара по пригороду Харькова

Утром 9 октября российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. В результате атаки ранения получили три женщины.

«Враг атаковал пригород Харькова. По предварительным данным, есть пострадавшие. Бригады медиков уже работают на месте. Устанавливаем все обстоятельства», — сообщает Синегубов.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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По данным ОВА, на данный момент известно, что в пригороде Харькова ранения получили три женщины. Им оказывается необходимая помощь.

Экстренные службы продолжают работать на месте попадания.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



Россияне взяли под огневой контроль дорогу из Золочева в Дергачи.

8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават Республики Башкортостан РФ. На территории предприятия после этого возник пожар.

Напомним, что за последние сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также были уничтожены один танк, пять боевых бронированных машин и 73 артиллерийские системы.





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