Росія атакувала Миколаївщину, постраждали двоє маленьких дітей

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У Миколаївській області минулої доби внаслідок російських атак постраждали троє людей, серед них — двоє маленьких дітей віком три місяці та один рік. Ворожі безпілотники пошкодили приватні будинки, автомобілі, гараж, пасажирський автобус і торговельний заклад.

За словами Георгія Решетілова, у Миколаївському районі російські війська атакували Шевченківську громаду безпілотниками типу «Молнія».

Унаслідок удару по селу Новокиївка постраждали двоє дітей віком три місяці та один рік. Медики надали їм необхідну допомогу.

«Учора у Миколаївському районі ворог атакував Шевченківську громаду БПЛА типу «Молнія». Унаслідок атаки в с. Новокиївка постраждали двоє дітей віком 3 місяці та 1 рік. Медики надали їм необхідну допомогу», — написав Решетілов.

Стан дітей наразі задовільний. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Через атаку також пошкоджено два приватні будинки, гараж та автомобіль.

Крім того, російські війська атакували Галицинівську громаду FPV-дронами.

У селі Лимани під удар потрапив пасажирський автобус. Унаслідок атаки постраждав 66-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

У транспортному засобі пошкоджено вікна та дах.

Також у селі Лупареве внаслідок російської атаки пошкоджено автомобіль і торговельний заклад.

Про це в.о.начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив у Телеграмі.

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Нагадаємо, троє жінок постраждали внаслідок російського удару по передмістю Харкова.

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