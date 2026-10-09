Россия нанесла удар по Николаевской области, пострадали двое маленьких детей

В Николаевской области за последние сутки в результате российских атак пострадали три человека, среди них — двое маленьких детей в возрасте трёх месяцев и одного года. Вражеские беспилотники повредили частные дома, автомобили, гараж, пассажирский автобус и торговое заведение.

По словам Георгия Решетилова, в Николаевском районе российские войска атаковали Шевченковскую общину беспилотниками типа «Молния».

В результате удара по селу Новокиевка пострадали двое детей в возрасте трех месяцев и одного года. Медики оказали им необходимую помощь.

«Вчера в Николаевском районе враг атаковал Шевченковскую общину с помощью БПЛА типа «Молния». В результате атаки в с. Новокиевка пострадали двое детей в возрасте 3 месяцев и 1 года. Медики оказали им необходимую помощь», — написал Решетилов.

Состояние детей в настоящее время удовлетворительное. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

В результате атаки также были повреждены два частных дома, гараж и автомобиль.

Кроме того, российские войска атаковали Галициновскую общину с помощью FPV-дронов.

В селе Лиманы под удар попал пассажирский автобус. В результате атаки пострадал 66-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В транспортном средстве повреждены окна и крыша.

Также в селе Лупарево в результате российской атаки были повреждены автомобиль и торговое заведение.

Об этом и.о. главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов сообщил в Telegram.

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