В сентябре 2026 года ВСУ уничтожили российские самолеты и редкие системы ПВО

В сентябре 2026 года Силы обороны Украины уничтожили ряд важных военных целей российской армии, применив средства средней дальности удара. Среди пораженных объектов были самолеты и системы противовоздушной обороны.

Одним из приоритетов остается поражение российских систем противовоздушной обороны, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

В сентябре Силы обороны, в частности, поразили две пусковые установки ЗРК С-400 в Брянской области РФ, многофункциональную РЛС 92Н6 из состава С-400 в Сочи, ЗРК «Бук-М3» в Запорожье, а также ЗРГК «Панцирь-С1» и «Панцирь-С2».

Среди поражённых радиолокационных средств — станции «Небо-У», «Небо-СВ», «Подлёт», «Каста», П-18 и другие РЛС противника. Также под удары попали комплексы радиоэлектронной борьбы и технической разведки, в частности редкая мобильная станция РЭБ «Красуха-4» и автоматизированные посты технических средств разведки «Гренадер».

Последовательное поражение этих средств ослабляет возможности противника контролировать воздушное пространство и противодействовать украинским средствам поражения.

В сентябре под удары попали и другие важные военные цели. На аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму был поражён самолёт Су-24. Также в течение месяца подтверждено уничтожение самолёта МиГ-29 и вертолёта Ка-27 противника.

В Севастополе были поражены десантный катер БК-16 и скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст».

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

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