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Беларусь обвинила Украину в преднамеренном нападении на грузовик с белорусской гражданкой

UA NEWS 09 Октября 2026 19:21
Беларусь обвинила Украину в преднамеренном нападении на грузовик с белорусской гражданкой

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины в связи с атакой беспилотника на грузовик с белорусской регистрацией в Брянской области России. Минск считает этот удар преднамеренным.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков заявил, что белорусская сторона имеет основания считать атаку целенаправленной, поскольку принадлежность автомобиля якобы была очевидна. Украинскому дипломату вручили ноту протеста и предупредили о возможных ответных мерах.

В результате атаки 8 октября тяжело пострадала гражданка Беларуси. По сообщению белорусской стороны, женщине потребовалось хирургическое вмешательство, в частности ампутация конечностей.

В то же время Минск не привел в заявлении доказательств того, что украинский беспилотник атаковал автомобиль намеренно.

До этого Трамп анонсировал масштабную бизнес-сделку с режимом Лукашенко по экспорту калийных удобрений.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет свободных объемов калийных удобрений для поставок на западные рынки. 

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