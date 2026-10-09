Українська ППО знешкодила 114 російських дронів за ніч

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У ніч проти 9 жовтня сили протиповітряної оборони України знешкодили 114 із 136 російських безпілотників, якими РФ атакувала країну з вечора напередодні. Водночас на восьми локаціях зафіксували влучання.

З 18:00 четверга, 8 жовтня, росіяни атакували Україну 136 ударними безпілотниками типу «Shahed» і «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». 93 «шахеди» виявилися реактивними.

Пуски були здійснені з напрямків російських населених пунктів Орел і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Гвардійського (АР Крим) та Донецька.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 п'ятниці, 9 жовтня, протиповітряна оборона збила/заглушила 114 російських безпілотників різних типів, серед яких – «Shahed» і «Гербера». 77 знешкоджених цілей були реактивними.

На восьми локаціях зафіксовані влучання засобів повітряного нападу ворога, ще на семи – падіння збитих цілей (уламки).

Повітряні сили наголошують: у небі над Україною ще фіксується рух російських БПЛА, атака триває.

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