Российский реактивный дрон атаковал инфраструктуру Кривого Рога

Российский реактивный беспилотник типа Shahed нанес удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге в Днепропетровской области.

Об атаке сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Информация о последствиях удара пока не обнародована.

Источник: Александр Вилкул, Telegram

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