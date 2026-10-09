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Российский реактивный дрон атаковал инфраструктуру Кривого Рога

UA NEWS 09 Октября 2026 19:25
Российский реактивный дрон атаковал инфраструктуру Кривого Рога

Российский реактивный беспилотник типа Shahed нанес удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге в Днепропетровской области.

 Об атаке сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Информация о последствиях удара пока не обнародована.

Источник: Александр Вилкул, Telegram

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

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