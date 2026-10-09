Российский реактивный дрон атаковал инфраструктуру Кривого Рога
Российский реактивный беспилотник типа Shahed нанес удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге в Днепропетровской области.
Об атаке сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Информация о последствиях удара пока не обнародована.
Источник: Александр Вилкул, Telegram
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