Російський реактивний дрон атакував інфраструктуру Кривого Рогу
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Російський реактивний безпілотник типу Shahed завдав удару по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі на Дніпропетровщині.
Про атаку повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Інформації про наслідки удару наразі не оприлюднили.
Джерело: Олександр Вілкул, Telegram
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