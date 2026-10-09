Російський реактивний дрон атакував інфраструктуру Кривого Рогу

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Російський реактивний безпілотник типу Shahed завдав удару по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про атаку повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Інформації про наслідки удару наразі не оприлюднили.

Джерело: Олександр Вілкул, Telegram

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