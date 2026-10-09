В Днепропетровской области в результате обстрелов погиб человек, повреждены дома

В течение 9 октября российские войска почти 40 раз обстреляли три района Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, были повреждены жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие из-за российских ударов.

Под российским обстрелом оказались Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В Криворожском районе российские войска повредили объект инфраструктуры и частные жилые дома. Информации о погибших или пострадавших в этом районе в сообщении ГСЧС не привели. В Никопольском районе в результате обстрелов пострадали многоквартирные и частные дома. Также повреждены предприятия и один из объектов инфраструктуры.

В Синельниковском районе погиб человек

Наиболее тяжелыми были последствия российских ударов в Синельниковском районе. Под обстрелами оказались Зайцевская и Петропавловская общины. Там погиб человек. Кроме того, в районе повреждены аграрное предприятие и объекты инфраструктуры. Удары нанесли ущерб как жилой застройке в других районах области, так и предприятиям, обеспечивающим работу местных общин.

После обстрелов на местах возникли пожары. Спасатели оперативно выехали на вызовы и ликвидировали все возгорания. Итак, за один день российские войска нанесли почти 40 ударов по трем районам Днепропетровской области. Атаки унесли жизнь одного человека и привели к повреждению жилья, предприятий и инфраструктуры. О последствиях атак сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

Читай нас в