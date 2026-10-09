Видео: Удар России по ферме в Харьковской области привел к гибели более 30 коров

9 октября российские войска атаковали животноводческое хозяйство в Чугуевском районе Харьковской области. В результате удара были разрушены здания фермы и погибло более 30 коров.

Об этом сообщил в Telegram глава Печенежской общины Александр Гусаров.

«Сегодня утром, около 8:40, враг варварски нанес удары управляемыми авиабомбами по одному из предприятий животноводческой отрасли на территории общины. В результате вражеской атаки были уничтожены здания животноводческого комплекса. Эти нелюди убили более 30 коров — беззащитных животных, ставших жертвами российского террора», — говорится в сообщении.

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Гусаров подчеркнул, что уничтожены годы усилий.

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«Очередной удар по тем, кто, несмотря на войну, продолжает работать на родной земле», — отметил глава общины.

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