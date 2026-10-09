Відео: Удар росії по фермі на Харківщині призвів до загибелі понад 30 корів

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Російські війська 9 жовтня атакували тваринницьке господарство в Чугуївському районі Харківської області. Унаслідок удару зруйновано будівлі ферми та загинули понад 30 корів.

Про це повідомив у Телеграмі голова Печенізької громади Олександр Гусаров.

«Сьогодні вранці, близько 8:40, ворог варварськи завдав ударів керованими авіабомбами по одному з підприємств тваринницької галузі на території громади. Внаслідок ворожої атаки знищено будівлі тваринницького комплексу. Ці нелюди вбили понад 30 корів — беззахисних тварин, які стали жертвами російського терору», — йдеться у дописі.

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Гусаров наголосив, що знищено роки зусиль.

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«Черговий удар по тих, хто попри війну продовжує працювати на рідній землі», — зазначив голова громади.

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