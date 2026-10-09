ISW объяснил, как Россия изменила тактику массированных ударов по Украине

Россия стала чаще сочетать волны дронов и ракет, концентрируя удары на ограниченном числе целей. По оценке Института изучения войны (ISW), такая тактика усиливает нагрузку на украинскую ПВО и может быть частью подготовки к зимним атакам на критическую инфраструктуру.

В ночь на 7 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. По данным Воздушных сил Украины, на которые ссылается ISW, оккупанты применили 48 крылатых ракет типов Х-101, «Искандер-К» или «Калибр», а также 130 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Среди беспилотников 46 были реактивными. Россия также запустила неустановленное количество баллистических и противокорабельных ракет.

Основными направлениями атаки стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области. Российские удары привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе детей, а также к повреждению гражданской и критической инфраструктуры.

Аналитики обратили внимание на то, что российские военные блогеры обсуждали применение нескольких волн ракет и дронов против ограниченного числа целей. Один из них утверждал, что по Кременчугу, Александрии и Светловодску было направлено около 30 крылатых ракет. Эту цифру ISW приводит как оценку российского блогера, а не как независимо подтвержденные данные.

По мнению экспертов, концентрация средств поражения позволяет России создавать значительную нагрузку на украинскую ПВО на отдельных участках и увеличивать шансы на поражение определенных объектов.

ISW связывает изменение тактики с развитием российских реактивных беспилотников типа «Герань». Технологические усовершенствования этих аппаратов, по оценке аналитиков, позволяют российским войскам сосредоточивать крылатые и баллистические ракеты на меньшем количестве приоритетных целей без существенного увеличения расхода ракет.

Эксперты считают, что Россия, вероятно, будет использовать эту схему во время зимней кампании ударов по украинской энергетической инфраструктуре в 2026–2027 годах.

«Преимущество России в реактивных беспилотниках способствует все более концентрированной, жестокой и смертоносной тактике ударной кампании России», — отмечают аналитики ISW. По их оценке, такие атаки усиливают давление на украинскую противовоздушную оборону, наносят ущерб критически важной инфраструктуре и ухудшают условия жизни гражданского населения.

В отчете также говорится о намерении Кремля измотать украинцев постоянными обстрелами, усилить страх и неопределенность и нанести дополнительный ущерб экономике. Москва, вероятно, рассчитывает, что ухудшение повседневных условий заставит Украину согласиться на российские требования. В то же время ISW подчеркивает, что такая стратегия не принесла России желаемого результата ранее и вряд ли сработает этой зимой.

Источник: ISW

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