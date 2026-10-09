Фото: Россия атаковала склады в Киевской области, под завалами ищут женщину

Российские войска атаковали складские помещения в Бучанском районе Киевской области. В результате удара есть пострадавшие, а спасатели продолжают поиски женщины, которая, возможно, находится под завалами.

Один пострадавший был госпитализирован. Еще двум оказали помощь на месте.

Поиски женщины продолжаются. По предварительным данным, она может находиться под завалами. Связи с ней нет.

В результате атаки возник пожар. Его уже локализовали. Сейчас спасатели ликвидируют последствия обстрела.

На месте также работали психологи ГСЧС. Они оказывали помощь родственникам пострадавших и работникам предприятия.

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

Также РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, в результате чего было повреждено предприятие.

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