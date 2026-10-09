Видео 6: в России дроны нанесли удар по Ухтинскому НПЗ

В ночь на 9 октября, по сообщениям местных жителей, беспилотники атаковали Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в городе Ухта Республики Коми. Предприятие принадлежит российской нефтяной компании «Лукойл» и является одним из объектов нефтеперерабатывающей промышленности на северо-западе России.

Ухтинский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру ПАО «Лукойл» и расположен в центральной части Республики Коми.

Предприятие работает с 1934 года, а в состав «Лукойла» вошло в 1999 году.

Завод перерабатывает нефтяное сырье, в частности смесь нефти с месторождений Республики Коми. Его продукция включает автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойл.

По опубликованным ранее данным, в 2025 году предприятие переработало около 3 млн тонн нефти, что составило примерно 1,1% от общего объема переработки нефтяного сырья в России.

В феврале 2026 года Ухтинский НПЗ также подвергся атаке беспилотников. Тогда на территории предприятия возник пожар. По сообщениям, в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти, что привело к временной остановке работы соответствующего оборудования.

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Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Накануне в Башкирии подверглось атаке предприятие «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. В районе предприятия, по данным OSINT-каналов, возник пожар.

В Воронежской области России 7 октября несколько населенных пунктов остались без электроснабжения после атаки беспилотников.

Напомним, экипажи 429-й отдельной бригады беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и 9-й бригады Сил беспилотных систем совместно нанесли удар по российской мастерской БПЛА в оккупированной Новоегоровке в Харьковской области. По сообщению украинских военных, для нанесения удара были использованы беспилотники «Анубис». Также под удар попал склад материально-технического обеспечения 27-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

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