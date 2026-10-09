Відео6 у Росії дрони уразили Ухтинський НПЗ

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У ніч проти 9 жовтня безпілотники, за повідомленнями місцевих жителів, атакували Ухтинський нафтопереробний завод у місті Ухта Республіки Комі. Підприємство належить російській нафтовій компанії «Лукойл» і є одним із об’єктів нафтопереробної промисловості на північному заході Росії.

Ухтинський нафтопереробний завод входить до структури ПАТ «Лукойл» і розташований у центральній частині Республіки Комі.

Підприємство працює з 1934 року, а до складу «Лукойлу» увійшло у 1999 році.

Завод переробляє нафтову сировину, зокрема суміш нафти з родовищ Республіки Комі. Його продукція включає автомобільний бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль.

За оприлюдненими раніше даними, у 2025 році підприємство переробило близько 3 млн тонн нафти, що становило приблизно 1,1% загального обсягу переробки нафтової сировини в Росії.

У лютому 2026 року Ухтинський НПЗ також зазнав атаки безпілотників. Тоді на території підприємства виникла пожежа. За повідомленнями, внаслідок удару була пошкоджена установка первинної переробки нафти, що призвело до тимчасового призупинення роботи відповідного обладнання.

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Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

Напередодні у Башкирії зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават» — один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. У районі підприємства, за даними OSINT-каналів, виникла пожежа.

У Воронезькій області Росії 7 жовтня кілька населених пунктівзалишилися без електропостачання після атаки безпілотників.

Нагадаємо, екіпажі 429-ї окремої бригади безпілотних систем «АХІЛЛЕС» та 9-ї бригади Сил безпілотних систем спільноуразили російську майстерню БпЛА в окупованій Новоєгорівці на Харківщині. За повідомленням українських військових, для удару використали безпілотники «Анубіс». Також під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення 27-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

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