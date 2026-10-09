У Запоріжжі авіаудар зруйнував офіс гуманітарної місії Проліска

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Уранці 9 жовтня російські війська масовано атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Обстріл тривав близько години, а офіс гуманітарної місії «Проліска — Запоріжжя» зазнав значних пошкоджень.

Про це на місці події повідомила начальниця гуманітарного центру «Гуманітарна місія «Проліска» у Запорізькій області Ірина Мощенко.

«Сьогодні зранку російські війська здійснили масовану атаку на місто Запоріжжя. Вона тривала з п'ятої до шостої ранку. Одне з місць влучання — двір багатоповерхового будинку, де розміщений офіс нашої гуманітарної місії «Проліска». Ми знаходимося всього лише на відстані 80 метрів від місця влучання. Повністю знищено майно нашої організації, пошкоджені кабінети, вікна, техніка. Масштаби руйнувань підраховуються, все прибираємо», — сказала вона.

Попри пошкоджений офіс, дві команди гуманітарної місії сьогодні працюють на місцях влучань. Як кажуть волонтери, перше завдання — допомогти людям, а далі будуть допомагати самі собі.

Джерело: Укрінформ

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