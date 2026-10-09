Російські удари за пів року зруйнували понад 300 українських АЗС, — Шмигаль

0:00 / 0:00

За останні шість місяців російські атаки зруйнували понад 300 автозаправних станцій в Україні.

АЗС останніми місяцями стали однією з основних цілей російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Російські війська завдають численних ударів по автозаправних станціях, зокрема в Києві, Дніпрі, Харкові та прилеглих районах. Через загрозу нових атак оператори АЗС посилюють захист своїх об’єктів, намагаючись зберегти їхню роботу та запобігти можливому дефіциту пального взимку.

Для посилення безпеки оператори автозаправних станцій встановлюють захисні бар’єри з мішків із піском і бетонні укриття. Такі заходи мають допомогти зменшити наслідки обстрілів і забезпечити безперебійне постачання пального.

За останні тижні в Києві російські удари пошкодили щонайменше шість заправок державної компанії «Укрнафта».

Загалом, за словами Дениса Шмигаля, за пів року внаслідок російських атак було зруйновано понад 300 українських АЗС. Посилення захисту паливної інфраструктури є одним із заходів, спрямованих на збереження доступу до пального напередодні зимового періоду.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Нещодавно російські війська завдали чергового удару по інфраструктурі австрійської мережі автозаправних комплексів Amic Energy в Україні, повторно влучивши в нафтобазу, яка була пошкоджена ще на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, в результаті атаки РФ на Полтавщину пошкоджені АЗС та підприємство.

На Дніпропетровщині внаслідок атак російських військ пошкоджено автозаправний комплекс «Укрнафти». Російські FPV-дрони двічі атакували об’єкт.

Читай нас у